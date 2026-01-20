Diritti umani violati dalle imprese europee

Il 98% delle grandi imprese multinazionali europee ha commesso almeno un presunto abuso dei diritti umani o ambientali. Il database Brave, coordinato dall’Università di Pisa, ha documentato 4.314 casi di presunti abusi avvenuti in 83 imprese multinazionali europee quotate in borsa, in 145 Paesi del mondo.

Il database codifica le violazioni per tipologia di abuso, paese, vittime coinvolte, livello di responsabilità aziendale e gravità, consentendo analisi comparative e longitudinali su scala globale. I Paesi meno virtuosi su scala globale sono Brasile e Stati Uniti, con il 6% dei casi ciascuno, seguiti da Nigeria e Colombia con il 5%. Gli abusi più frequenti sono quelli contro l’ambiente e la salute, con oltre mille casi di impatto ambientale e quasi ottocento legati a questioni sanitarie, mentre i diritti del lavoro risultano violati in quasi cinquecento occasioni.

Nel database ci sono anche abusi di estrema gravità come schiavitù, torture e traffico di esseri umani. In Italia, nel database sono codificate 27 presunte violazioni dei diritti umani e ambientali, che coinvolgono 12 imprese del campione analizzato, di cui 3 italiane. Le principali vittime sono i lavoratori, coinvolti in circa il 52% dei casi, seguiti dalle comunità locali, che rappresentano circa il 41%, e dai bambini, pari al 7%.

Le violazioni dei diritti del lavoro costituiscono circa il 22% del totale, la privazione della vita e gli impatti ambientali negativi incidono ciascuno per circa il 19%, seguono la discriminazione, con circa l’11%, il lavoro minorile e le intimidazioni, entrambi intorno al 7%, e gli impatti negativi sulla salute, anch’essi pari a circa il 7%.

Allargando lo sguardo al database complessivo, 4 imprese italiane sono coinvolte in 167 presunte violazioni dei diritti umani e ambientali. Le 167 violazioni complessive colpiscono soprattutto le comunità con circa l’83%, per il restante seguono i lavoratori, gli attivisti e i giornalisti, i bambini e infine consumatori e clienti. Il database mette in luce anche il ruolo delle catene globali del valore e la gravità complessiva è allarmante, con l’83% delle aziende coinvolte in abusi di diritti “non derogabili” dal diritto internazionale.