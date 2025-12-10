Diritti umani sotto attacco in Italia e nel mondo

Il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha ribadito che la promozione e la tutela dei diritti fondamentali restano un pilastro irrinunciabile dell’azione internazionale dell’Italia. Ciò è stato affermato in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani, che ricorda l’adozione della Dichiarazione Universale del 1948.

L’Italia è stata recentemente eletta membro del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite per il triennio 2026-2028, un risultato che rappresenta un riconoscimento del ruolo del Paese nella difesa della dignità di ogni persona e della capacità di dialogo e mediazione che caratterizza la diplomazia italiana.

Il Ministro Tajani ha ricordato che il mandato nel Consiglio offrirà nuovo slancio alle tradizionali priorità italiane, come l’abolizione universale della pena di morte, la promozione della parità di genere, la tutela dei diritti dei bambini e delle persone più vulnerabili, la difesa della libertà di espressione e di religione, e la lotta contro ogni forma di discriminazione.

L’Alto Commissario ONU per i Diritti Umani, Volker Türk, ha denunciato gli attacchi alle politiche di diversità, equità e inclusione e ha notato che i movimenti contro i diritti umani e contro le disuguaglianze di genere sono sempre più coordinati e ben finanziati. Ha anche citato stime secondo cui tra il 2019 e il 2023 sono stati mobilitati quasi 1,2 miliardi di dollari da gruppi anti-diritti in Europa.

Türk ha anche notato l’ondata di attivismo per i diritti umani e la mobilitazione, soprattutto dei giovani, e ha esortato i governi a sfruttare l’energia di questi movimenti sociali anziché reprimerli o etichettarli come minacce estremiste alla sicurezza nazionale. Tuttavia, ha anche sottolineato che le risorse dell’Ufficio dell’Alto commissario sono state ridotte, così come i finanziamenti per le organizzazioni per i diritti umani.