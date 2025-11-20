Diritti umani in pericolo in Israele

Riprendere la bussola dei diritti umani è un dovere morale e civile. Secondo António Guterres, Segretario Generale dell’Onu, solo negoziati costruttivi tra le parti, in buona fede, con il sostegno della comunità internazionale e rispettando le risoluzioni delle Nazioni Unite, porteranno a una soluzione giusta e duratura, con Gerusalemme capitale di entrambi gli Stati.

Il Comitato Direzione Pace lancia un appello chiaro: rispettare il diritto, la legalità e la giustizia internazionale. Amnesty International ricorda che in un mondo devastato dai conflitti, i civili rappresentano il 93% delle vittime, e oltre un terzo sono bambini. Il Comitato non si limita alla denuncia, ma propone di osare la pace, coltivando la cultura dell’incontro e della riconciliazione e contrastando la cultura della guerra e gli interessi economici che la favoriscono.

Il Comitato invita le comunità scolastiche della provincia di Frosinone a partecipare a un momento di riflessione condivisa sul valore della pace e del diritto internazionale. L’evento si terrà a Frosinone, in Viale Olimpia, con inizio alle ore 14:30, seguito da un incontro-dibattito dal titolo “Testimoni di pace” alle ore 18:00. un invito a partecipare con entusiasmo e responsabilità, certi che un mondo diverso sia possibile e che ogni piccolo gesto può fare la differenza nella costruzione di una pace duratura.