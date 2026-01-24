13 C
Diritti umani in Italia

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani vuole richiamare l’attenzione sull’accessibilità degli spazi pubblici e il rispetto dei diritti delle persone con disabilità. La questione non riguarda solo l’accesso al mare, ma anche la qualità della democrazia.

L’attivista Christian Durso ha denunciato la situazione nella zona di confine tra Agropoli e Capaccio Paestum, dove le spiagge pubbliche risultano inaccessibili a causa di sentieri sconnessi, scalini invalicabili e barriere naturali e artificiali. Ciò esclude dalle spiagge le persone con disabilità, che hanno maggiore bisogno di tutela.

Il diritto alla fruizione degli spazi demaniali, come le spiagge, è un diritto permanente e non può essere sospeso. Quando l’accessibilità viene meno, viene meno anche il principio di uguaglianza sostanziale sancito dalla Costituzione. Le persone con disabilità non vanno in letargo e hanno il diritto di vivere tutto l’anno, desiderando il contatto con la natura, il mare e il territorio.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani propone l’istituzione di un Piano permanente di accessibilit

