Diritti umani a Pavia

A Pavia si discutono i diritti umani durante il ciclo di incontri “Indivisibili, l’essenza dei diritti umani. A civic skill” organizzato dal collegio Borromeo. Il ciclo prevede due appuntamenti, uno alle 18 e l’altro alle 15.30, con la partecipazione di Alessandra Ballerini, avvocata civilista specializzata in diritti umani e immigrazione.

Gli incontri saranno l’occasione per sottolineare come i diritti umani siano indivisibili, interdipendenti e correlati, ovvero che i diversi diritti umani sono intrinsecamente connessi così come le persone. Creare una ferita in un qualsiasi diritto umano, accettare che venga calpestato ai danni di qualsiasi persona, vuol dire rendere quel diritto più debole.

L’esperienza maturata dall’avvocato Ballerini, anche nella drammatica storia di Giulio Regeni, consente di lavorare sulle competenze trasversali come le capacità che permettono al cittadino di agire consapevolmente in un contesto sociale profondamente complesso e che consenta di partecipare responsabilmente alla vita civica. Il corso prevede altri due incontri, sempre tenuti da Alessandra Ballerini, che si terranno il 15 gennaio e il 16 gennaio. Il corso è in presenza e rientra nell’ambito del progetto collegiale non residente, un laboratorio sulle competenze trasversali Open Badge aperto a tutti gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale dell’Università.