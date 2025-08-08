Diritti TV Serie A Women’s Cup: accordo storico per il calcio femminile

Dopo giorni di intensi dibattiti, è stata annunciata ufficialmente la soluzione riguardante i diritti televisivi della nuova competizione femminile, la Serie A Women’s Cup. Questo passo avviene in un contesto di crescente attenzione verso il calcio femminile in Italia.

Le critiche per l’assenza di un accordo di trasmissione si erano amplificate, con voci autorevoli come quella di Carolina Morace che avevano messo in luce le difficoltà del movimento. In risposta, Federica Cappelletti, Presidente della Divisione Serie A Femminile, ha chiesto fiducia nel lavoro della FIGC, accennando a possibili offerte già in discussione.

Oggi, la notizia ha finalmente confermato le aspettative: i diritti della Serie A Women’s Cup sono stati acquisiti da Sky Sport e Rai 2. Cappelletti ha espresso soddisfazione per l’accordo, illustrando come questi contratti segnino un importante passo nel riconoscimento del calcio femminile, sottolineando la necessità di pazienza da parte degli interessati.

Le partite della competizione verranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e Vivo Azzurro TV. In aggiunta, la finale, prevista tra il 27 e il 28 settembre, sarà visibile anche in chiaro su Rai 2 e su RaiPlay, offrendo così una maggiore visibilità a un torneo appena lanciato e ricco di potenzialità.