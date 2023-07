Diritti TV, Serie A respinge offerte per Coppa Italia: ora trattative private

– La Lega Serie A ha ricevuto e rifiutato le offerte da parte di 2 broadcaster per i diritti audiovisivi per la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana ciclo 2024/2027. Le trattative con i due offerenti, Rai e Mediaset, proseguiranno nelle prossime settimane in fase privata, come disciplinato dal bando.

Per quanto riguarda i diritti audiovisivi domestici del Campionato di Serie A, i club torneranno a riunirsi entro la fine del mese di luglio per proseguire le valutazioni all’esito delle trattative private con i 3 broadcaster interessati.

Nel corso della riunione – si legge in una nota – le società hanno inoltre proseguito gli approfondimenti sulla strategia per i diritti audiovisivi internazionali e sui pacchetti Betting&Dati e hanno approvato il bilancio preventivo di Lega Serie A per la stagione 2023-2024.