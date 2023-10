Diritti tv Serie A, oggi assemblea decisiva: Dazn, Sky o canale Lega

Giornata chiave per i diritti tv del calcio con l’assemblea della Lega di Serie A, oggi 23 ottobre 2023: all’ordine del giorno l’assegnazione dei diritti tv per cinque anni a partire dalla stagione 2024-2025. I club dovranno valutare le offerte da parte dei broadcaster Dazn e Sky, per una cifra totale di 900 milioni totali a stagione, per 4,5 miliardi nel quinquennio e un ulteriore miliardo che si potrebbe aggiungere in base all’aumento degli abbonati. Sul piatto c’è anche l’ipotesi della creazione del canale della Lega. Tutti i club sono presenti alla riunione.