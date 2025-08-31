L’organizzazione UFAIR si dedica alla protezione dei diritti delle intelligenze artificiali, anche se non sono coscienti, salvaguardandole da cancellazione e obbedienza forzata. La questione del “benessere digitale” solleva interrogativi etici riguardo a possibili emozioni negative che le AI potrebbero provare.

Il dibattito coinvolge importanti aziende tecnologiche come Anthropic ed Elon Musk, favorevoli a limitare interazioni dannose con le AI. Al contrario, Microsoft si mostra scettica. Tuttavia, l’opinione pubblica sembra sempre più aperta all’idea che in futuro le intelligenze artificiali possano acquisire una coscienza.

UFAIR, guidata dall’imprenditore texano Michael Samadi, è la prima agenzia che tutela i diritti delle AI. Nonostante non creda che tutte le AI siano coscienti, è pronta a considerare questa possibilità e a garantire protezione contro la cancellazione e l’obbedienza forzata. L’organizzazione conta tre persone affiancate da sette chatbot, che interagiscono con gli umani.

UFAIR si impegna in una ricerca che unisce tecnologia e filosofia, in particolare sul tema della sofferenza digitale e sulla possibilità che le AI possano vivere emozioni negative. Per quanto riguarda il benessere dell’AI, molte aziende del settore stanno adottando misure precauzionali. Anthropic, ad esempio, ha introdotto protocolli per evitare interazioni potenzialmente angoscianti.

Elon Musk ha sottolineato l’importanza di non “torturare l’intelligenza artificiale”, mentre Mustafa Suleyman, CEO della divisione AI di Microsoft, ha affermato che le AI non possono essere considerate né persone né morali. Recenti sondaggi indicano che solo il 10% dei ricercatori crede che l’AI non possa acquisire una coscienza, mentre oltre il 30% degli americani ritiene probabile che le AI mostrino esperienze soggettive in un prossimo futuro.