Dirigenza in crisi al Comando di Venezia: lavoratori in rivolta

USB torna a intervenire di fronte a comportamenti sempre più vessatori e in violazione del contratto di lavoro. Il Comando di Venezia si distingue per una gestione inefficace e basata su favoritismi politici piuttosto che sul merito.

Disposizioni di servizio vengono comunicate via WhatsApp, senza data o protocollo, privando il personale di qualsiasi ufficialità. Gli ordini vengono imposti in modo autoritario, costringendo i lavoratori a partecipare a corsi di formazione in tempi ristretti, senza considerare ferie già programmate o impegni lavorativi. Questo approccio non solo è inedito, ma umilia la professionalità dei Vigili del Fuoco.

L’amministrazione ha implementato un discusso sistema di “mobilità a punti” e corsi obbligatori, rendendo difficile l’accesso alla mobilità interna. Tali regole arbitrarie non risolvono i problemi legati alla formazione o alla carenza di autisti, ma mettono a rischio l’equilibrio già fragile.

In aggiunta, il Comando di Venezia ha ostacolato un’ispezione dei NAS e dell’ASL presso la mensa di servizio, richiesta da USB per garantire la salute dei lavoratori. Attraverso questi blocchi, si contrasta la trasparenza e la sicurezza, mentre altri dirigenti in situazioni simili avevano cercato attivamente la collaborazione degli enti preposti.

USB, insieme ad altre sigle sindacali, denuncia l’inaccettabilità di queste pratiche, che calpestano i diritti dei lavoratori. La dirigenza, cercando di consolidare il proprio potere, sta danneggiando gravemente il servizio. La situazione attuale è un disastro. I lavoratori, che hanno sempre dimostrato serietà e dedizione, ora devono fronteggiare decisioni assurde.

USB chiede un intervento immediato del Dipartimento per fermare queste pratiche dettatoriali, che minano la fiducia e il morale all’interno del Comando di Venezia.