Direttori di settimanali accusano Sangiuliano di ricatto: “Esistono email e foto”

Maria Rosaria Boccia, nella serata di ieri, è stata ospite in televisione a “In Onda” su La7, dopo aver dato un’intervista a “La Stampa”. Durante la trasmissione, ha espresso nuovamente la sua convinzione che il ministro Gennaro Sangiuliano sia soggetto a ricatti, anche da parte di “direttori di settimanali”. Boccia ha rivelato che Sangiuliano ha ricevuto un’email contenente riferimenti a delle fotografie compromettenti, le quali non sarebbero state pubblicate in cambio di favori futuri. Ha sottolineato che non è lei a fare tali affermazioni e si è chiesta perché quelle immagini non siano state divulgate, insinuando che la ragione non fosse l’integrità dei direttori coinvolti.

Anche se il suo racconto poteva suggerire un ricatto, Boccia ha lasciato intendere che l’episodio potrebbe piuttosto configurarsi come un favore, indicando un possibile tornaconto per chi ha deciso di astenersi dalla pubblicazione delle foto. Ha affermato che Sangiuliano è una persona di merito che meriterebbe il suo ruolo, ma ha avanzato domande sulla sua autenticità, chiedendosi perché il ministro non avesse rivelato la verità, avvertendo che se non lo farà, potrebbe divulgare ulteriori informazioni.

Inoltre, Boccia ha citato aspetti della vita personale di Sangiuliano, menzionando delle presunte difficoltà nel suo matrimonio. Secondo lei, il ministro avrebbe confessato di avere un rapporto distante con la moglie, e ha rivelato che, nonostante i numerosi viaggi fatti insieme, non ha mai incontrato la consorte del ministro.

Un altro tema affrontato nella conversazione è stato il conflitto d’interesse riguardante la direttrice Venezi. Boccia ha denunciato che molti consulenti del settore hanno interessi contrastanti, citando Venezi come esempio di questa problematica. Ha detto che guadagna tra i 30 e i 40mila euro in qualità di consigliera per la musica, dirige un teatro e partecipa a concerti retribuiti, tra cui un’esibizione per il G7 in programma per il 19, per la quale riceverà un compenso dal ministero.

La conversazione di Boccia ha sollevato diverse questioni importanti riguardo ai comportamenti nell’ambito politico e culturale, destando così attenzione su possibili conflitti e coerenza etica.