Direttiva UE sui Tirocini: Novità e Sfide per i Giovani

Il 23 settembre, la commissione per l’Occupazione e gli Affari Sociali del Parlamento Europeo ha approvato una nuova direttiva Ue sui tirocini, con 42 voti favorevoli, 9 contrari e 6 astenuti. L’obiettivo è migliorare le condizioni di lavoro dei tirocinanti e combattere i tirocini fittizi.

Se la proposta sarà definitivamente approvata durante la prossima sessione plenaria del Parlamento, costituirà la base per i negoziati con il Consiglio. La direttiva, presentata dalla Commissione europea, ha subito modifiche significative che hanno sollevato dubbi sulla sua finalità originale.

Tra i punti chiave c’è l’obbligo di contratti dettagliati, che includano la retribuzione, gli obiettivi formativi, la durata limitata del tirocinio, le mansioni previste e la protezione sociale offerta. I tirocini obbligatori, parte di percorsi di studio o apprendistato, saranno esclusi da queste regole.

Un altro aspetto importante è l’equiparazione dei tirocinanti agli altri lavoratori in materia di protezione sociale, consentendo accesso a assistenza sanitaria, contributi pensionistici e sussidi in caso di disoccupazione. La proposta prevede anche un tutor dedicato per ogni tirocinio e un sistema per segnalare abusi, distinguendo tra esperienze formative e contratti di lavoro.

Vengono citati esempi di pratiche abusive, come il tirocinante che svolge più tirocini consecutivi presso lo stesso datore di lavoro. Inoltre, le aziende saranno obbligate a condividere dati sui tirocini con le autorità competenti, per migliorare la vigilanza sul lavoro.

Tuttavia, il Consiglio dell’UE ha suggerito di limitare la proposta ai soli tirocini con un rapporto lavorativo formale. Alcuni Paesi, come la Spagna, hanno manifestato preoccupazioni per la distanza dagli obiettivi iniziali e per l’esclusione di settori critici. Nonostante ciò, la flessibilità richiesta per rispettare le specificità nazionali potrebbe rendere le trattative con i governi difficili.