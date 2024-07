Dirette al vetriolo dopo Temptation: volano stracci tra gli ex protagonisti

Come succede spesso, anche quest’anno dopo la fine di Temptation Island si sono create delle fazioni. In questi giorni alcune fidanzate del reality hanno trascorso del tempo insieme e lo stesso hanno fatto i loro ex compagni, da una parte infatti ci sono Martina De Ioannon, Alessia Pascarella e Vittoria Bricarello, dall’altra Lino Giuliano, Raul Dumitras e Alex Petri. I due gruppi hanno anche fatto delle dirette al vetriolo, con tanto di frecciatine e attacchi.

Le dirette degli ex protagonisti di Temptation Island: “Lei è meglio che non parli proprio di me, che pensi a quello che ha fatto”.

In una delle sue ultime dirette Martina De Ioannon ha nominato “Lino lo st*unz”. Alessia è intervenuta chiedendo di non nominare il suo ex fidanzato: “Amo non nominarlo proprio lasciamolo perdere che è meglio“. Ovviamente la live in questione è stata registrata e quella clip ha fatto il giro del web, arrivando anche al diretto interessato.

lino è tipo voldemort NOOOO VE LO GIURO STO CREPANDO pic.twitter.com/4JrI6eWgxN — lis🦋 (@muscattinaaa) July 28, 2024

In una delle sue ultime dirette Lino Giuliano ha replicato alla nuova amica della sua ex compagna. Lino (che dovrebbe essere uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello) ha attaccato Martina accusandola di aver esagerato con il tentatore Carlo Marini. Il ragazzo ha anche detto che Martina dovrebbe pensare a sé stessa ed evitare di nominarlo: “Ragazzi sì ho saputo. Stanno dicendo un po’ troppe cose, io non le penso proprio. Faccio i fatti miei e dovrebbero fare così anche certe persone. Invece mi nominano sempre e non so cosa cerchino da me adesso. […] Ma parla proprio lei? Quella che si è avvicinata a quello, che si è fatta “coccolare da quello?! E parla lei che si stava corteggiando Carlo? Ma di cosa vuole parlare quella? Non può proprio venire a parlare di me e giudicare me. Avete capito cosa intendo? Perché certe persone non possono proprio parlare. Pensate a voi e non parlate di me“.

Questo è solo l’antipasto in vista del Grande Fratello.