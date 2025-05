Diretta TV: Conduttrice Incinta Partorisce in Trasmissione

Durante una diretta del telegiornale del mattino, la conduttrice incinta di WRGB CBS, Olivia Jaquith, ha iniziato il travaglio poco prima dell’inizio della trasmissione, sorprendendo colleghi e spettatori. La situazione è stata comunicata dalla sua co-conduttrice, Julia Dunn, che ha esclamato in diretta Facebook: “Ragazzi, questo non è uno scherzo”. Nonostante le contrazioni, Jaquith ha deciso di rimanere in studio e condurre il telegiornale, dichiarando: “Preferisco essere qui che in ospedale”.

Durante la diretta, Dunn ha chiesto a Jaquith perché fosse ancora in onda, ricevendo come risposta la determinazione della giornalista, capace di resistere a tre ore di trasmissione. Il momento è diventato virale sui social, affascinando il pubblico per la tenacia mostrata.

Il giorno seguente, Dunn ha aggiornato i follower su X, comunicando che Olivia aveva partorito e che entrambe stavano bene. CBS ha dedicato un report all’episodio, rappresentando il legame tra le due conduttrici e il loro approccio alla situazione con umorismo.

La vicenda ha messo in risalto il forte legame tra Jaquith e Dunn, evidenziando come un telegiornale possa trasformarsi in notizia. Questo episodio rappresenta un simbolo di resilienza e professionalità, ispirando chi lo ha seguito con un messaggio di forza e determinazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it