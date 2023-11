Diretta Sinner-Rune alle Atp Finals: 5-1. Jannik già in semifinale: Djokovic tifa per lui

Jannik Sinner in campo contro Holger Rune per l’onore e per Novak Djokovic. L’azzurro numero 4 del ranking, già qualificato per le semifinali delle Atp Finals 2023 di Torino, affronta il danese, numero 8 del mondo, che deve assolutamente vincere per superare il girone. Una vittoria di Sinner sarebbe determinante per Djokovic. Il serbo, numero 1 del mondo, ha centrato la seconda vittoria battendo il 3 set il polacco Hubert Hurkacz: se l’azzurro stasera vince, il 36enne di Belgrado vola in semifinale. Se Sinner va ko, Djokovic va a casa.