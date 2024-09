Diretta Sinner contro Fritz, oggi finale US Open 2024

Il 8 settembre 2024, Jannik Sinner scende in campo per affrontare Taylor Fritz nella finale degli US Open. Sinner, attuale numero 1 del mondo e 23enne, cerca di conquistare il suo sesto titolo nell’anno e il sedicesimo della sua carriera. Il tennista altoatesino ha già vinto nel 2024 agli Australian Open, il primo Slam della stagione. Fritz, che ha 26 anni, raggiunge la sua prima finale in un torneo del Grande Slam, segnando un ritorno per un tennista americano in una finale major dopo 15 anni, dal trionfo di Andy Roddick a Wimbledon nel 2009.

I due giocatori si sono incrociati in campo in due occasioni precedenti: nel 2021, Fritz si era imposto negli ottavi di Indian Wells con un punteggio di 6-4, 6-3. Tuttavia, nell’edizione del 2023 dello stesso torneo, Sinner ha ribaltato il risultato, vincendo nei quarti di finale per 6-4, 4-6, 6-4. La finale degli US Open rappresenta quindi una grande opportunità per entrambi: per Sinner di consolidare la sua posizione di vertice nel tennis mondiale e per Fritz di affermarsi come uno dei migliori giocatori del circuito.

Con una tale posta in gioco, l’incontro promette di essere una battaglia intensa, con Sinner che punta a mantenere il suo ottimo stato di forma e Fritz desideroso di sfruttare il momento magico della sua carriera. La tensione è palpabile, e il pubblico si prepara a sostenere entrambi i giocatori in quella che si preannuncia essere una finale avvincente e ricca di emozioni.