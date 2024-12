Diretta saltata al Grande Fratello, “gesto poco consono”, il pettegolezzo

Ieri sera, il Grande Fratello ha vissuto un imprevisto tecnico che ha interrotto la diretta su Mediaset Extra e sul sito ufficiale. La trasmissione è stata ferma per oltre un’ora, durante la quale è stato trasmesso un “rewind” con vecchie immagini. Prima dell’interruzione, si era verificata una discutibile (ma pacata) conversazione tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, molto meno accesa rispetto ad altre liti passate, come quella di Shaila Gatta. Questo ha portato a escludere la possibilità che ci fosse stata una situazione critica tra i concorrenti.

L’assenza della diretta ha alimentato la curiosità del pubblico, che ha formulato varie ipotesi sui social. Alcuni sostengono che ci siano state comunicazioni tra gli autori e i partecipanti, mentre altri ipotizzano un errore tecnico o una lite avvenuta tra i concorrenti. Qualcuno ha anche menzionato il maltempo a Roma come possibile causa. Poco prima della pausa, Tommaso Franchi era stato visto ballare in salone con le luci che lampeggiavano.

Amedeo Venza, noto esperto di gossip, ha divulgato su Instagram che una sua fonte ha riferito che la diretta è stata interrotta a causa di un gesto inappropriato avvenuto all’interno della casa. Secondo le informazioni, questo gesto avrebbe portato alla decisione di sospendere la diretta e richiamare i concorrenti all’ordine. Tuttavia, anche questa teoria non sembra convincente, data la familiarità del pubblico con situazioni di scivoloni e trasgressioni che nel corso degli anni non sono mai state oggetto di censure severe, sebbene i concorrenti siano stati richiamati in confessionale in alcune occasioni.

In aggiunta, si è parlato di un possibile sbalzo di corrente come causa dei problemi tecnici, con alcuni utenti che segnalavano la ripresa della diretta, ma solo per essere interrotta nuovamente pochi minuti dopo. Nonostante la confusione e le speculazioni, il pubblico ha continuato a seguire gli aggiornamenti sui social, condividendo le proprie opinioni e reazioni riguardo all’incidente di ieri sera.