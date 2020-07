>> Clicca per aggiornare la diretta <<

34′ Bellissima sovrapposizione sulla sinistra di Spinazzola, ma il colpo sotto non è né un tiro né un cross. Palla fuori

33′ Bruno Peres se ne va ancora sulla fascia, chiede il fallo di Young, ma la palla scorre sul fondo. Solo rimessa per l’Inter

31′ Fuorigioco di Sanchez.

Ora squadre più lunghe, i ribaltamenti in velocità diventano più facilmente occasioni

28′ Palla in profondità per Dzeko, l’attaccante non può arrivarci

28′ Bruno Peres se ne va sulla fascia con un numero su Young, poi crossa male sull’avversario

26′ Occasione Inter: Brozovic e Young in area, scambiano, poi il croato conclude piano sotto porta, para Pau Lopez.

25′ Bell’intervento di Bruno Peres su Sanchez, salva sul lancio lungo

23′ Punizione sulla barriera, angolo per la Roma. Sulla battuta, rinvio e tiro alto di Mkhitaryan

22′ Fallo al limite di Barela su Mkhitaryan. Giallo per Barella

20′ Spinazzola prova il cross, libera la difesa

La Roma ha un po’ accusato il colpo dello svantaggio, sembra meno sicura. Squadre sbloccate, più spazi per l’Inter.

15′ GOL DELL’INTER: DE VRIJ

Su calcio d’angolo, il difensore nerazzurro stacca tra Kolarov e Spinazzola e trova la rete del vantaggio, a destra di Pau Lopez

14′ Palla in profondità per Lautaro, Ibanez in scivolata mette in angolo

13′ Bella palla sul fondo sulla destra per Bruno Peres, che crossa basso, sui piedi di Bastoni

11′ Bell’intervento di testa di Kolarov su lancio di Brozovic

8′ Occasione Roma: dal calcio d’angolo Handanovic esce e vuoto e Mancini di testa con porta spalancata la mette fuori. Si dispera l’ex difensore dell’Atalanta

8′ Spinazzola lanciato sulla sinistra, cross basso, nuovo calcio d’angolo per la Roma

7′ Mancini recupera un pallone a centrocampo, riesce ad arrivare sul fondo, crossa, ma libera la difesa interista

6′ Partita molto intensa di pressing da entrambe le parti, scarsi spazi per la manovra

3′ Spinazzola trova un bel taglio di Dzeko, de Vrij interviene in anticipo. Dal calcio d’angolo conseguente nessun rischio per Handanovic

3′ Anche l’Inter prova a mettere pressione alta alla Roma

1′ Roma che prova a fare un pressing altissimo, ai limiti dell’area dell’inter. E recupera il pallone

1′ Lancio di Ibanez per Dzeko sulla sinistra, palla lunga in fallo laterale

Roma-Inter, il match in diretta: si parte

Terna arbitrale in campo, arrivano le squadre

Le formazioni ufficiali. Fonseca conferma l’11 che ha battuto il Verona, Conte lascia in panchina Lukaku e punta sulla coppia Sanchez-Lautaro. Squadre schierate quindi entrambe con la difesa a tre.

Spinazzola ha parlato nel prepartita, commentando i 3 risultati positivi consecutivi dei giallorossi: “La fiducia non l’abbiamo mai persa. Siamo due ottime squadre e stasera vedremo una bella partita”. Nelle ultime uscite ufficiali, tre vittorie consecutive per i giallorossi, che hanno battuto Verona, Brescia e Parma dopo la brutta tripletta di sconfitte con Milan, Udinese e Napoli. Tripletta di sconfitte che ha reso più a rischio il cammino verso il 5° posto.

Due vittorie contro Torino e Spal per i ragazzi di Conte negli ultimi due match, preceduti dal pareggio con il Verona, per rilanciare il sogno scudetto contro la Juve.

Il prepartita. Allo Stadio Olimpico di Roma uno dei match che possono decidere la corsa scudetto. L’Inter in ripresa e in rincorsa vuole i tre punti per mettere pressione alla Juventus, sei punti in vantaggio a cinque giornate dalla fine: una vittoria varrebbe agli uomini di Conte un -3 importantissimo, visto anche che domani la Juventus ospita una Lazio rivelazione del campionato, anche se in affanno e scivolata via dalla corsa scudetto (una vittoria riporterebbe però i biancocelesti a 5 punti dalla vetta, riaprendo i giochi sia per l’Inter che per se stessa).

Diversa la situazione della Roma che va analizzata tutta in ottica Europa League, dell’anno prossimo e di quest’anno. La situazione di classifica (5° posto) dei giallorossi è insidiata dal Milan più che dal Napoli. I partenopei vincitori della coppa Italia sono già qualificati di diritto alla prossima Europa League, e quindi per i giallorossi arrivare davanti o dietro il Napoli non farebbe differenza. Ma arrivare dietro il Milan significherebbe preliminari, con tutto ciò che ne consegue: un rischio che i giallorossi devono evitare a tutti i costi. In più, la Roma guarda ad agosto, agli ottavi dell’Europa con il Siviglia, ultimo obiettivo di una stagione con più ombre che luci.



Roma-Inter: le formazioni

ROMA

Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

In panchina: Fuzato, Zappacosta, Smalling, Cristane, Villar, Zaniolo, Pastore, Under, Perez, Kluivert, Kalinic, Perotti

Allenatore: Paulo Fonseca

INTER

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Gagliardini; Sanchez, Martinez.

In panchina: Padelli, Godin, Ranocchia, D’Ambrosio, Biraghi, Gagliardini, Moses, Asamoah, Eriksen, Agoume, Lukaku, Esposito.

Allenatore: Antonio Conte

Roma e Inter: le posizioni in classifica

Così Roma e Inter in classifica prima della giornata attuale

