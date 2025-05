Diretta Musetti-Zverev Roma 2025: Risultati e Cronaca Live

Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d’Italia e oggi, 14 maggio, sfida Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Fino ad ora, il toscano ha mostrato un’ottima forma, avendo superato con successo gli ottavi contro il russo Daniil Medvedev.

Il match Musetti-Zverev, come tutti gli incontri del torneo, sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Gli spettatori potranno seguire la partita anche in streaming tramite l’app SkyGo e su Now.

