Diretta Maturità 2025: Scopri le Tracce della Prima Prova!

Il 18 giugno, Sky Tg ha rivelato le prime indiscrezioni sulle tracce della prima prova di maturità 2025, che include tradizionali temi di italiano e la seconda prova con latino, matematica e altre materie. Quest’anno, le tracce presentano argomenti di difficile accesso per molti studenti, come Pasolini, autore poco studiato, e una presunta traccia su “Vamos a bailar” di Paola e Chiara. La premier Meloni ha incoraggiato i 500.000 maturandi in Italia per la prova scritta, la cui durata è di sei ore; le tracce ufficiali sono state rese disponibili alle 8:30, lasciando molti studenti sorpresi da autori come Pasolini e “Il Gattopardo”.

I maturandi possono scegliere tra sette tracce che abbracciano vari ambiti: artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale. Le tipologie di tracce comprendono due per la tipologia A (poesia/prosa), tre per la tipologia B (analisi e scrittura argomentativa) e due per la tipologia C (tema di attualità). È consentito l’uso di dizionari italiani e bilingue, ma non di dizionari dei sinonimi e contrari. Va sottolineato che gli studenti non possono lasciare l’istituto prima che siano trascorse tre ore dall’inizio della prova.

La diretta informativa seguirà gli sviluppi, dalle tracce ufficiali alle reazioni degli studenti e curiosità sulla giornata d’esame. I prossimi passaggi dell’esame includono la seconda prova e l’orale, con dettagli sulle modalità di svolgimento e calcolo del voto finale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.studenti.it