5′ – Su corta respinta della difesa azzurra prova il sinistro da 30 mt Platica: palla alle stelle4′ – Biraghi calcia in area per Cristante che fa da torre in mezzo ma il gioco viene fermato per fuorigioco del centrocampista romanista3′ – Punizione per l’Italia da 35 mt, posizione centrale2′ –per gioco pericoloso ai fanni di Locatelli

1′ – Lancio al limite per Caputo, pescato in fuorigioco

La gara ha inizio – Calcio d’avvio della Moldova che attacca da destra verso sinistra

1′ di silenzio – Si ricorda Fino Fini, medico della selezione per un ventennio (dal 1962 al 1982), direttore del Centro Tecnico di Coverciano dal 1967 al 1995 oltre che promotore del Museo del Calcio morto a 92 anni.

Squadre in campo – Italia in maglia bianca, calzoncini azzurri, Moldova in maglia blu, calzoncini rossi

Italia (4-3-3): Sirigu; Lazzari, G. Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy. CT. Mancini.

Moldova (5-3-2): Koselev; Platica, Craciun, Posmac, Armas, Marandici; Rata, Carp, Ionita; Suvorov, Nicolaescu. CT. Firat.

Arbitro: Siebert (Germania).

Ultime – L’Italia sfida in amichevole la Moldova per incamerare punti preziosi per il ranking Fifa, fondamentale per essere tra le teste di serie a dicembre quando ci sarà il sorteggio dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2022. In attesa delle sfide di Nations League con Polonia ed Olanda, Mancini vara una formazione sperimentale mandando in campo solo due elementi sicuri di andare a Euro 2021: Sirigu e Acerbi. Fari puntati in particolare su Locatelli, alla seconda di fila da titolare dopo il bell’esordio in Olanda, e a Biraghi, che ha una nuova chance a sinistra. Con curiosità poi vanno visti gli esperimenti di Lazzari terzino destro, Mancini centrale difensivo ed El Shaarawy esterno sinistro in attacco e capitano. Capitolo a parte meritano Berardi, che torna in azzurro dopo 2 anni, e Caputo che stabilisce un record visto che, a 33 anni, diventa stasera l’attaccante più vecchio a fare l’esordio da titolare in nazionale. A Firenze il cielo è sereno e ci sono 16°. Terreno in buone condizioni.

Curiosità – L’Italia è reduce da 16 risultati utili consecutivi. L’ultima sconfitta è datata 10/9/2018: 1-0 in Portogallo.