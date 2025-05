Diretta: I Cardinali si Riuniscono per Eleggere il Successore di Papa Francesco

I cardinali si sono riuniti per deliberare sulla scelta del successore di Papa Francesco. L’assemblea è stata convocata dopo la decisione del Papa di dimettersi. I membri del Collegio dei Cardinali discutono le possibili candidature, analizzando le qualifiche e le visioni dei potenziali successori. Durante le riunioni, si tengono anche preghiere e riflessioni per guidare il processo decisionale. La scelta del nuovo Papa è un momento cruciale per la Chiesa cattolica, in quanto influenzerà il futuro della comunità cristiana a livello globale. La data dell’elezione è attesa con grande interesse da parte dei fedeli.