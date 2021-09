Ci siamo quasi manca poco più di una settimana al debutto del Grande Fratello Vip 6. Alfonso Signorini tornerà in diretta con il suo reality show di successo, insieme alle due new entry: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Il programma però deve sempre iniziare e già perde un pezzo. Fino a qualche giorno fa Jasmie Carrisi era data per certa tra la lista dei vipponi e invece poco fa Dagospia ha fatto sapere che la figlia di Albano e Loredana Lecciso non varcherà la porta rossa.

“Debutterà lunedì 13 settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip, alla conduzione Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Nella casa non ci sarà Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso. Dopo l’esclusione di The Voice Senior la giovane cantante era stata contattata, era iniziata una vera e propria trattativa che sembrava andare dritta verso l’esito positivo ma alla fine l’accordo non sarebbe stato trovato”.

E io che speravo di vedere in studio Queen Lory…

GF Vip 6: niente paura, la diretta è salva.

Dopo tanti sfondoni, denunce, bestemmie, l’ultima settimana del GF Vip 5 è andata in onda con qualche minuto di differita. Diversi settimanali hanno parlato di un ritorno della differita, così da evitare squalifiche e problemi con il Codacons, ma fortunatamente non sarà così.

“Intanto i telespettatori fedelissimi possono gioire e prepararsi ai tanti scivoloni in arrivo: su Mediaset Extra tornerà la vera diretta, questa volta senza la parziale differita”.

Per noi telespettatori è una gioia, visto che amiamo gli imprevisti, i colpi di scena e gli sfondoni. I vip però dovranno stare attenti, perché quello che sfugge alla regia viene quasi sempre scovato dal pubblico, soprattutto quello social, attentissimo ad ogni parola dei concorrenti.

Dagospia ha rivelato che quest’anno non ci sarà la differita (come avevano detto l’ultima settimana della scorsa edizione), ma la diretta di 24 ore su Mediaset Extra sarà tutta originale!

Contenti? 👁 #GFVIP — GFVIP NEWS 👁 (@newsGFVIP) September 1, 2021

Da.l Questa settimana #gfvip prova una lieve differita, per evitare di mandare in onda strafalcioni. ADDIO SQUALIFICHE, finalmente pic.twitter.com/6mwUdHRqiG — MasterBB (@MasterAb88) February 22, 2021