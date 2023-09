Diretta del Grande Fratello cambia orari: la notte si ferma, svelato il motivo

Con il Grande Fratello è tornata anche la seguitissima diretta sul canale 55 (Mediaset Extra), ma quest’anno subirà alcune modifiche. Se nelle edizioni Vip potevamo seguire i concorrenti dalle 9 del mattino fino alle 7, per questa edizione le cose saranno diverse. Proprio come per il GF 15 e 16 condotti da Barbara d’Urso, il live sarà disponibile fino alle 3 di notte e poi ripartirà alle 9 del mattino. Il motivo? Un generico ‘questioni di produzione’. A fare questo annuncio è stato Alfonso Signorini ieri sera sul finale della prima puntata del Grande Fratello.

La diretta del Grande Fratello chiuderà molto prima.

“Potete seguire i daytime su Canale 5, le strisce su La5 e la diretta sul canale 55 Mediaset Extra. Vi voglio informare che il live però nella notte si ferma alla 3, per poi riprendere alle 9 del mattino. – ha annunciato Signorini – Questo per ragione produttive. Almeno per adesso questi sono gli orari, poi vedremo più avanti”.

Questo è un vero peccato, perché (come ci hanno insegnato le passate edizioni) in piena notte succede di tutto. Molte delle curiosità più particolari sono venute fuori proprio al mattino, quando i concorrenti si sentono più liberi di fare rivelazioni e lasciarsi andare.

In che senso alle 3.00 staccano per poi riprendere alle 9.00? Lo sanno tutti che le cose succedono di notte AOOO #gf #GrandeFratello — 🦊💙 (@void_lun4) September 11, 2023

Dove seguire il Grande Fratello.