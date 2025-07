Diretta Consiglio Comunale Carpi: approvazione Aimag-Hera

Il Consiglio Comunale di Carpi si riunisce oggi per discutere questioni rilevanti che riguardano la comunità locale. Tra i punti all’ordine del giorno c’è l’approvazione del “Progetto di rafforzamento della partnership industriale Aimag-Hera”, che prevede l’acquisto di una partecipazione indiretta nella società Heracquamodena Srl.

A partire dalle 19, la seduta sarà trasmessa in diretta, per consentire ai cittadini di seguire i lavori dell’amministrazione. Nel frattempo, davanti al Municipio si sono radunati circa quindici membri del “Comitato Carpi per la giustizia climatica e sociale”, che si oppongono all’accordo Aimag-Hera. I manifestanti hanno affisso uno striscione sul portico di Palazzo Scacchetti con la scritta “No privatizzazione di acqua e beni comuni”, evidenziando le loro preoccupazioni sui potenziali effetti della privatizzazione dei servizi idrici.

L’assemblea comunale promette di essere un momento cruciale per il futuro della gestione delle risorse idriche nella zona e per l’equilibrio tra interessi pubblici e privati. La discussione è attesa con interesse da parte del pubblico, in un contesto in cui le tematiche legate all’ambiente e ai beni comuni stanno acquisendo sempre maggiore rilevanza.