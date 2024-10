Directa SIM, EnVent alza il target price e conferma Outperform

EnVent Italia SIM ha alzato il prezzo obiettivo per Directa SIM a 6,90 euro per azione, rispetto ai precedenti 5,90 euro, mantenendo un giudizio “Outperform” sul titolo, ritenuto capace di generare un potenziale rialzo del 68% dopo la pubblicazione dei risultati semestrali. Gli analisti segnalano che, nel corso degli ultimi sei mesi, il titolo Directa ha superato le performance del mercato, guadagnando il 10%, mentre l’indice Italia Growth ha registrato un -1%.

Dopo aver raggiunto un picco di 4,15 euro a maggio 2024, il titolo ha seguito un trend di normalizzazione, oscillando tra 3,50 e 3,60 euro. Tuttavia, dal rilascio dei KPI per il primo semestre 2024 avvenuto a metà luglio, è iniziata una ripresa. I risultati del semestre sono stati solidi e, in base alle previsioni del management, si stima un EBT di circa 15 milioni di euro per l’intero esercizio; pertanto, EnVent ha rivisto al rialzo le stime per il periodo 2024-2026. Le commissioni nette e il margine di interesse previsti per il 2024 sono stati incrementati rispettivamente del 9% e del 24%, portando a un aumento dell’EBT del 42% e un incremento del risultato netto del 44%.

Le stime riviste indicano, nel complesso, un aumento dell’utile netto del 33% per il 2024 e del 20% per il 2025-2026. EnVent ha anche evidenziato come una potenziale operazione di buyback di 4 milioni di euro, insieme a una capitalizzazione di mercato del 5%, possa garantire una protezione al ribasso, soprattutto in considerazione che le azioni di Directa hanno già raggiunto un valore di scambio di circa 16 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

La ricerca sottolinea come i risultati semestrali evidenzino un trend di crescita nelle performance operative che perdura da quattro anni. Secondo gli analisti, le esigenze di conformità normativa e fiscale offrono a Directa un significativo vantaggio competitivo rispetto a possibili concorrenti esteri. Inoltre, il bilanciamento tra ritorno sugli investimenti e solidità patrimoniale rende Directa un’opzione di investimento attrattiva.