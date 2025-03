DIRE STRAITS “Brothers In Arms”: Edizione del 40° Anniversario

Il 16 maggio 2025 verrà ripubblicato “Brothers In Arms” dei Dire Straits per celebrare il 40° anniversario della sua uscita. Questa edizione speciale sarà disponibile in tre formati: vinile singolo, Box Deluxe 5LP e Box Deluxe 3CD. Il vinile singolo riproporrà l’edizione originale del 1985, con tracce adattate al formato, mentre i cofanetti Deluxe conterranno l’album completo e un live inedito registrato al Municipal Auditorium di San Antonio durante il Live In 85 Tour.

“Brothers In Arms”, pubblicato nel 1985, ha ottenuto un enorme successo, grazie a canzoni iconiche come “Money For Nothing”, “Walk Of Life” e la title track. Prodotto da Neil Dorfsman e Mark Knopfler, ha venduto oltre 30 milioni di copie e ha ricevuto numerosi premi, inclusi Grammy e Brit Award. Ha ottenuto 14 certificazioni Platino nel Regno Unito e ha contribuito a definire il sound degli anni ’80.

I Dire Straits, nati nel 1977, hanno conquistato il pubblico con il loro stile raffinato e i testi sofisticati. Sotto la guida di Mark Knopfler, hanno pubblicato sei album in studio e si sono esibiti in tutto il mondo fino allo scioglimento nel 1995. Nel 2018 sono stati inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame. L’edizione Deluxe includerà un libretto con nuove note di copertina di Paul Sexton, basate su interviste inedite con Knopfler, John Illsley e Guy Fletcher, oltre a esclusive art card.

La tracklist include, oltre ai brani originali, diverse performance dal vivo registrate nel 1985.