Il Cardinale Pietro Parolin, nella sua recente Lectio magistralis alla Pontificia Accademia Ecclesiastica, ha ribadito l’importanza della pace e della giustizia come pilastri dell’ordine fra le Nazioni. Questa affermazione riflette il DNA della diplomazia pontificia, che considera la pace e la giustizia come fondamenti essenziali per il bene comune.

La diplomazia pontificia si basa sulla convinzione che la Chiesa cattolica debba entrare nella storia degli uomini con una “carità politica” che si traduce in diritto, mediazione e difesa dei deboli. Questo approccio è radicato nel Vangelo e nella vita concreta del popolo di Dio. Il Cardinale Parolin ha richiamato il Concilio Vaticano II, sottolineando che il Papa ha un “diritto nativo” a farsi rappresentare presso gli Stati e le organizzazioni internazionali, non come un privilegio politico, ma come conseguenza logica di una missione spirituale.

La radice della diplomazia pontificia è biblica, dove la pace non è solo una tregua, ma una pienezza di vita, giustizia e relazioni riconciliate. Il Salmo 85 canta: “Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno”. La Chiesa considera la pace come frutto della giustizia, come ricordavano già Agostino e Giovanni XXIII in Pacem in terris.

La diplomazia pontificia nasce dalla consapevolezza che la Chiesa è “sacramento universale di salvezza” e “segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano”. Ogni azione diplomatica della Santa Sede è una forma di attuazione della vocazione ecclesiale a “cercare e salvare ciò che era perduto” dentro la trama complicata delle relazioni politiche.

La diplomazia vaticana si inserisce in una lunga genealogia che parte dalla Pace di Westfalia e arriva a Pacem in terris, passando per i Patti Lateranensi e le encicliche di Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. La Lectio di Parolin si inserisce in questa tradizione, recuperando la grande tradizione teologica e coniugandola con il diritto internazionale moderno.

La diplomazia pontificia si distingue tra diplomazia vaticana e diplomazia della Chiesa. La diplomazia vaticana è il volto sulla scena internazionale, mentre la diplomazia della Chiesa è il corpo diffuso nei territori. La prima parla il linguaggio del diritto e dei protocolli, la seconda parla il linguaggio delle opere: accoglienza, scuole, ospedali, dialogo interreligioso quotidiano, perdono praticato.

La Santa Sede si trova in controtendenza rispetto alla crisi del multilateralismo e alla tentazione della forza. La diplomazia vaticana tenta di mantenere un ruolo di “terzo inclusivo” in un sistema che spinge verso la polarizzazione. Non neutralità indifferente, ma imparzialità di giudizio alla luce di criteri – dignità umana, diritti fondamentali, bene comune globale – che precedono le appartenenze di blocco.

La “diplomazia del quotidiano” è la parte forse più sorprendente della Lectio, dove Parolin chiama in causa la coscienza personale e denuncia l’indifferenza di chi “è quasi disinteressato” ai conflitti. La diplomazia per il Vaticano non appartiene solo ai nunzi o ai ministri degli esteri, ma anche al modo in cui si parla dell’altro, all’uso del linguaggio pubblico, alla capacità di non ridurre l’avversario a una caricatura.

La diplomazia vaticana appare come una minoranza creativa, che non detiene arsenali, non controlla mercati, ma custodisce una memoria e una promessa. La memoria di un ordine internazionale fondato sul diritto e non sulla forza; la promessa che la pace, sebbene fragile e sempre incompiuta, resta possibile quando uomini e donne accettano di “molto fare, poco dire” per disinnescare l’odio e costruire, pezzo su pezzo, la casa comune.