Diplomazia Scientifica in Sicilia

La seconda edizione del Corso “Diplomazia Scientifica nel 21° secolo: Fondamenti, Attori e Dinamiche per la Pratica Futura” si svolgerà a Erice, in Sicilia, presso la Fondazione Ettore Majorana e il Centro per la Cultura Scientifica, dal 4 al 9 ottobre. Il Corso è rivolto sia al personale diplomatico che a chi opera all’interno di organizzazioni internazionali e ONG, così come ad accademici, ricercatori e studenti, con l’obiettivo di promuovere il dialogo tra differenti attori e competenze riguardo al ruolo della scienza nello sviluppo delle relazioni diplomatiche e nel rafforzamento della cooperazione internazionale.

Il Corso esplorerà tutti gli aspetti rilevanti che caratterizzano la diplomazia scientifica dalle sue origini, offrendo un quadro teorico della disciplina. Inoltre, esaminerà le aree operative, gli attori chiave e le pratiche di applicazione, offrendo ai partecipanti l’opportunità di sperimentare attività pratiche in contesti simulati.