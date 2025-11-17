Diplomazia Pontificia: La Vocazione di Leone XIV alla Speranza

Oggi, Papa Leone XIV ha incontrato per la prima volta nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico tutti i Collaboratori di ruolo diplomatico delle Rappresentanze Pontificie. Questo incontro si inserisce nel Giubileo della Speranza ed è stato descritto dal Pontefice come un momento di rinnovamento e verifica del proprio ministero. Durante l’incontro, Leone XIV ha ringraziato i responsabili della Segreteria di Stato e ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme come parte del popolo di Dio, evidenziando che il servizio diplomatico è una rappresentazione viva della Chiesa universale.

Il Papa ha parlato della vocazione dei diplomatici, sottolineando che il loro incarico non è burocratico, ma un dono che implica la presenza della Chiesa nel mondo. Ha esortato i diplomatici a essere testimoni di un amore profondo per Cristo, specialmente nei contesti di difficoltà e conflitto, sostenendo che la Chiesa è con loro in preghiera.

Leone XIV ha insistito sull’importanza di mantenere radici nella propria comunità ecclesiale, poiché la mancanza di appartenenza porta alla demotivazione. Ha invitato a costruire relazioni e a evitare l’isolamento, promuovendo l’inculturazione come un modo di servire le persone e i luoghi dove si opera.

Un elemento centrale del discorso è stata l’importanza della preghiera quotidiana, considerata fondamentale per rigenerare l’identità sacerdotale. Richiamando il Vangelo, il Pontefice ha descritto la missione dei diplomatici come un pellegrinaggio di speranza, soprattutto nei luoghi segnati da ingiustizia e mancanza di pace.

Concludendo, Papa Leone XIV ha espresso il desiderio che l’incontro rinforzi la vita spirituale dei collaboratori e li ha affidati alla protezione dei Santi Pietro e Paolo, sottolineando l’importanza della preghiera come salvaguardia contro le insidie del lavoro diplomatico.