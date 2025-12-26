Diplomazia italiana in Europa

Un nuovo episodio è stato aggiunto alla raccolta di podcast “Storia orale della diplomazia italiana”, dedicato all’Ambasciatore Rocco Cangelosi. L’intervista è disponibile sulle principali piattaforme di streaming e sulla pagina dedicata.

L’Ambasciatore Rocco Cangelosi ripercorre la sua carriera, iniziata nel 1969, che lo ha portato a lavorare a Berna, Mogadiscio e Bruxelles, con responsabilità che spaziano dalla cooperazione allo sviluppo in Somalia alla ristrutturazione siderurgica europea e ai negoziati comunitari. Tra gli incarichi all’estero, ha guidato l’Ambasciata d’Italia a Tunisi e ha ricoperto ruoli di rilievo nell’ambito dell’Unione Europea, come Direttore generale per l’Integrazione europea e Rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione europea a Bruxelles.

Il percorso professionale dell’Ambasciatore Cangelosi si conclude con il ruolo di Consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica presso il Quirinale, accanto a Giorgio Napolitano. La sua testimonianza intreccia servizio consolare, politica mediterranea, costruzione europea e cultura della professionalità nella carriera. La serie “Storia orale della diplomazia italiana” mira a costruire un archivio digitale della memoria diplomatica raccogliendo le esperienze di ambasciatori italiani a riposo attraverso interviste condotte da giovani colleghi, e offre uno sguardo di diplomatici di grande esperienza sul “dietro le quinte” dell’attività diplomatica.