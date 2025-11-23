Diplomazia dell’export, l’Italia punta su nuovi mercati

L’Italia sta rilanciando la sua diplomazia economica in tutto il mondo, da Torino a Riad, passando per Nuova Delhi. Il ministro degli Esteri con delega al Commercio Estero, Antonio Tajani, ha scelto di tracciare la rotta della diplomazia economica italiana, con l’obiettivo di diversificare i mercati e spingere l’export oltre i confini tradizionali.

Il ministro Tajani sarà in Arabia Saudita, dove nel 2026 si terrà il Salone del Mobile di Milano, un simbolo del soft power italiano che incontra un mercato in forte espansione. A seguire, ci saranno visite in India, Emirati Arabi, Estremo Oriente e Mercosur sudamericano. L’obiettivo è quello di rafforzare la proiezione del sistema Paese in mercati dove la competizione è elevata ma i margini di crescita restano significativi.

La politica estera è politica economica, e l’Italia punta a raggiungere la soglia di 700 miliardi di euro di export entro il 2027. Per raggiungere questo obiettivo, serviranno apertura di canali, rimozione di ostacoli e un presidio continuo sui dossier commerciali. Le ambasciate saranno trasformate in piattaforme per l’internazionalizzazione, unendo rappresentanza politica e servizio alle imprese.

La diversificazione verso nuovi mercati riduce la dipendenza da pochi sbocchi tradizionali e può attenuare l’impatto dei dazi incrociati. La mossa sul Salone del Mobile di Milano in Arabia Saudita per il 2026 è un esempio di diplomazia economico-culturale che rafforza il brand Italia e apre corsie preferenziali per filiere ad alto valore aggiunto. L’export è il 40% del Pil italiano, e la politica estera non può che farsi politica industriale. Il calendario di missioni, la riforma operativa delle ambasciate e il coinvolgimento diretto delle imprese raccontano un approccio pragmatico.