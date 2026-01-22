La diplomazia non è solo l’arte del compromesso o la gestione dei rapporti di forza, ma una pratica di trasformazione che cerca di sottrarre il conflitto alla sua inerzia distruttiva e tradurlo in linguaggio, gesto, forma. Questo concetto di diplomazia come “trasfigurazione” si ispira alla filosofia di Simone Weil, che sostiene di non desiderare la sparizione delle miserie, ma la grazia che le trasfiguri.

La diplomazia opera secondo una logica analoga a quella della Trasfigurazione narrata nei Vangeli, un evento che non interrompe il cammino verso la croce, non elimina il conflitto né sospende la storia, ma per un istante ne rivela il senso. Allo stesso modo, la diplomazia non cerca di cancellare il conflitto, ma di sottrarlo alla sua deriva assolutizzante, mantenendo aperto uno spazio di parola, di tempo e di responsabilità condivisa.

La diplomazia lavora sul tempo, non sul tempo accelerato delle decisioni istantanee, ma su un tempo “intermedio” che potremmo definire come un esercizio lento e progressivo. La trasfigurazione non avviene per rottura improvvisa, ma per spostamento progressivo. La grazia non cancella la miseria ma la attraversa.

La diplomazia può essere intesa come una pratica simbolica, dove ogni incontro diplomatico mette in scena un rituale che tenta di contenere l’eccesso della violenza e di offrirle una forma. La forma, in questo caso, non è ornamento, ma ciò che impedisce al conflitto di tracimare, senza pretendere di negarne l’esistenza.

La diplomazia come trasfigurazione è una risposta alla crisi della politica stessa, che richiede la capacità di ascoltare, di sostenere il peso delle differenze, di mantenere la conversazione aperta anche quando è faticosa. In un mondo segnato da tensioni multiple e da una persistente fragilità delle istituzioni globali, questa forma di diplomazia offre non una scorciatoia, ma una via possibile per trasformare la logica della contrapposizione in un dialogo continuo e creativo.