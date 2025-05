Diploma di Chanel Totti: costo e scuola esclusiva a Roma

Chanel Totti ha recentemente concluso il suo percorso scolastico presso lo St. Stephen’s School di Roma, un prestigioso istituto privato in stile americano. La fine degli studi è stata celebrata da sua madre, Ilary Blasi, attraverso post sui social media che hanno suscitato congratulazioni da parte degli utenti. Chanel ha compiuto diciotto anni, e il diploma ha attirato ulteriormente l’attenzione pubblica.

Lo St. Stephen’s School, situato nel centro di Roma, è noto per il suo innovativo approccio educativo. Adotta un modello di istruzione americano, con studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni e un curriculum che va dal nono al dodicesimo anno. Le lezioni si svolgono anche all’aperto, in vari monumenti storici della capitale, e tutti i corsi sono tenuti in lingua inglese. Gli studenti hanno la possibilità di scegliere tra diversi corsi opzionali, inclusi quelli di musica e sport.

La retta annuale per la frequentazione di questo istituto è di circa 28 mila euro, esclusi costi aggiuntivi come mensa e attività extracurricolari. Questo investimento è indicativo della qualità e delle opportunità offerte dalla scuola, che si è affermata come una delle più ambite della capitale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it