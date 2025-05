Dipendenze giovanili: aumentano e-cig e gioco d’azzardo

Il rapporto ESPAD 2024, realizzato con l’Agenzia dell’Unione Europea sulle Droghe, analizza i comportamenti di oltre 113.000 studenti di 15 e 16 anni in 37 Paesi europei, inclusa l’Italia. Tra le buone notizie, si segnala un calo del consumo di alcol, sceso dal 55% al 43% negli ultimi 30 giorni, e il fumo di sigarette, ridotto dal 68% al 32% dal 1995 ad oggi. Tuttavia, l’uso delle sigarette elettroniche è in forte crescita, passando dal 13% al 22% in Italia tra il 2019 e il 2024, con una maggiore incidenza tra le ragazze.

Relativamente alle sostanze illecite, il 14% dei giovani europei dichiara di averle provate, con un calo della cannabis, che resta comunque alta in Italia (18%). Preoccupante è l’aumento dell’uso improprio di farmaci senza prescrizione, colpendo circa il 14% degli studenti, e il gioco d’azzardo online, cresciuto dal 3% al 6,2% tra le ragazze italiane.

Il 22% degli adolescenti mostra segni di dipendenza dai videogiochi, con il 47% degli studenti europei coinvolti nell’uso problematico dei social media. Infine, il benessere psicologico degli adolescenti risulta critico: solo il 59% ha una salute mentale positiva, con un gap di genere significativo (70% ragazzi, 49% ragazze). In Italia, solo il 49% ha partecipato a programmi di prevenzione, contro una media europea del 72%, evidenziando l’urgenza di interventi più efficaci che affrontino anche i nuovi rischi digitali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net