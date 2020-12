MEMBRO illustre delle medicine tradizionali di paesi dell’Africa Occidentale quali il Gabon e il Camerun, l’ibogaina, principio attivo dell’arbusto Tabernanthe iboga, è diventata popolare in Occidente a partire dagli anni cinquanta quando, quasi per caso, se ne scoprì la capacità di vincere le dipendenze in modo rapido ed estremamente efficace. Ben presto, tuttavia, fu inserita nella tabella 1 degli stupefacenti (vietati), sia per i pesanti e duraturi effetti allucinogeni sia perché, a differenza di altri principi attivi come l’LSD o la psilocibina, similmente dissociativi, induceva aritimie cardiache che potevano diventare pericolose. In più era molto difficile da sintetizzare in laboratorio: il suo destino sembrava quindi segnato.

Ma ora tutto potrebbe cambiare, grazie a uno studio appena pubblicato su Nature dai farmacologi dell’Università della California di Davis, che rappresenta un punto di svolta per l’ibogaina, e un potenziale modello per tutti gli psichedelici.

Partendo dall’analisi tridimensionale della molecola, i ricercatori hanno infatti capito che l’azione terapeutica è data essenzialmente da una struttura ad anello presente in essa, e hanno creato una ventina di composti che la contenevano, ma non avevano le altre parti, responsabili degli effetti allucinogeni. Uno di questi, che hanno chiamato tabernathalog (dal nome della pianta) o Tbg, sembrava più promettente gli altri, nei primi test in vitro, ed è stato quindi promosso a molecola adatta a quelli in vivo. Il Tbg si è mostrato non tossico sullo sviluppo e sul cuore degli zebrafish, pesciolini usati in questi casi, e i test sono quindi proseguiti sui topi.

Qui la sostanza è stata sperimentata in modelli standard di depressione, di dipendenza da alcol e da eroina, con ottimi risultati. Gli animali hanno infatti sconfitto tutte queste patologie con un’azione simile a quella che si vede negli uomini con altri psichedelici quali l’LSD, la psilocibina o la ketamina (tutti oggetto di altri studi che li stanno portando a importanti conferme): rapida (insorge dopo pochi minuti dall’assunzione) e potente (resta visibile a lungo).

Sul meccanismo d’azione, per ora, l’ipotesi più probabile è che agisca sulla stessa sottoclasse di recettori della serotonina sui quali va l’LSD e la psilocibina, chiamati 2A. La controprova è che l’effetto svanisce se si somministra un farmaco che li blocca la ketanserina, e secondo Brian Roth, ricercatore dell’Università del North Carolina di Chapell Hill che per primo ha descritto in che modo l’LSD si lega a essi, interpellato da Science per un articolo di commento, è proprio così. Inoltre il Tbg sembra promuovere la formazione di nuovi contatti tra cellule nervose, come fanno anche altri psichedelici.

L’ibogaina, sempre secondo Nature, che ha pubblicato anche un articolo di commento è utilizzata una una dozzina di paesi di 6 continenti come terapia per le dipendenze, ma sempre ai limiti della legalità, nell’ambito di protocolli sperimentali e poco controllati proposti da cliniche private. Se il Tbg dovesse confermare anche nell’uomo le sue potenzialità, potrebbe cambiare per sempre l’approccio farmacologico a situazioni gravissime come l’epidemia di dipendenza da oppiacei che flagella il Nord America e che causa oltre 80.000 morti all’anno solo negli Stati Uniti.

Ma c’è di più. Questo studio si inserisce nel cosiddetto Rinascimento psichedelico, che da alcuni anni vede impegnati numerosi gruppi di ricercatori in diversi paesi nel tentativo di verificare l’efficacia di diverse di queste sostanze. E i risultati di vedono: nel 2019 è stato approvato (dalla Fda e dall’Ema) un derivato della ketamina, l’esketamina, come spray nasale, e anche se non tutti lo trovano convincente, è stato un primo segnale.

Altri composti si avvicinano al traguardo. Su tutti la psilocibina, derivato dei cosiddetti funghi magici: nella recente tornata elettorale del 3 novembre, lo stato dell’Oregon ha approvato, tramite un referendum, il suo utilizzo terapeutico contro la depressione.

Intanto in Gran Bretagna, l’agenzia regolatoria Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra) ha dato il via libera alla sperimentazione del Dmt, principio attivo dell’ayahuasca, contro la depressione. Come riferisce il Guardian lo studio, che sarà condotto da uno dei gruppi più autorevoli del campo, quello dell’Imperial College di Londra, inizialmente coinvolgerà 36 depressi e 32 controlli volontari, e partirà in gennaio.