Dipendenza da smartphone tra adolescenti in Italia: rischi e rimedi

L’introduzione del divieto di utilizzo dei cellulari a scuola risponde alle crescenti preoccupazioni legate all’uso eccessivo degli smartphone tra gli adolescenti. Questo fenomeno non influisce solo sulla salute fisica e mentale, ma anche sulle relazioni sociali. Si stima che più di un quarto dei giovani sviluppi una dipendenza da questi dispositivi, che assorbono gran parte della loro attenzione quotidiana. L’obiettivo dei divieti scolastici è insegnare agli studenti ad utilizzare la tecnologia in modo più consapevole, favorendo momenti di interazione reale e migliorando la concentrazione durante le lezioni.

Le conseguenze dell’abuso di smartphone includono danni al sonno, spesso disturbato dall’uso prolungato degli schermi. Questo porta a una diminuzione della capacità di attenzione e alla difficoltà di mantenere relazioni genuine con amici e familiari. Gli adolescenti, sempre più immersi nel mondo virtuale, rischiano di isolarsi dalla realtà, restando intrappolati in una “bolla digitale” che ostacola le esperienze e le interazioni concrete.

Il Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità ha fornito raccomandazioni per prevenire comportamenti compulsivi legati agli smartphone. Tra queste, c’è il suggerimento di creare spazi in casa privi di dispositivi, dedicati al dialogo e alla condivisione familiare. È essenziale rispettare un buon ritmo del sonno, importante per il benessere psicofisico e il rendimento scolastico. Ulteriori strategie includono la disattivazione delle notifiche nei momenti cruciali della giornata e l’impostazione di limiti di utilizzo per applicazioni e social network, per evitare un uso incontrollato.