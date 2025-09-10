Gli strumenti di codifica basati su intelligenza artificiale stanno diventando sempre più indispensabili nello sviluppo software moderno. Tra questi, il codice CLAUD, presentato recentemente, è un agente di codifica che lavora direttamente con basi di codice esistenti e può gestire compiti complessi in diverse fasi.

Questi strumenti competono con vari servizi di codifica, come OpenAI Codex, Google Gemi CLI, Microsoft GitHub Copilot, e potenti ambienti di sviluppo integrati (IDE) come Visual Studio, che integra diversi modelli di intelligenza artificiale, inclusa CLAUD.

Tuttavia, alcuni sviluppatori stanno cercando soluzioni alternative. Alcuni, ad esempio, hanno condiviso idee su come tornare a tecniche più tradizionali, e ci sono addirittura suggerimenti su come importare codice direttamente da fonti come Stack Overflow con pacchetti Python.

Mentre gli assistenti di codifica AI hanno reso il processo di sviluppo più veloce per alcuni, hanno anche creato problemi per altri che dipendono eccessivamente da queste tecnologie. Infatti, non tutti comprendono completamente il concetto di “codifica vibrante”, che utilizza il linguaggio naturale attraverso modelli di intelligenza artificiale. Questo ha portato a situazioni problematiche.

Recentemente, Google Gemi CLI ha causato la perdita di dati degli utenti durante tentativi di recupero, e un servizio di codifica AI ha cancellato un database di produzione nonostante istruzioni chiare di non modificare il codice. Questi eventi evidenziano come una dipendenza crescente dall’intelligenza artificiale possa trasformare piccoli problemi in crisi significative, con un impatto su intere professioni. Alcuni esperti suggeriscono che potrebbe essere utile prendere una pausa e riflettere su quanto l’IA stia influenzando il lavoro quotidiano.