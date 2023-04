Dionisi: "Vi spiego come sta Berardi"

Il Sassuolo affronterà la Salernitana. Per presentare il match valido per il 31° turno di Serie A, come di consueto, Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa. Al tecnico è ovviamente stato chiesto un aggiornamento sulle condizioni di Berardi, il grande assente della sfida poi vinta contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato. “Mimmo sta meglio, ma non sarà della partita. Recupererà sicuramente la miglior condizione per la prossima settimana. Lo abbiamo gestito in questa settimana, ma dalla prossima dovrebbe tornare in gruppo”.

Fantacalcio.it per Adnkronos