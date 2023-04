Diodato special guest Lucca Summer Festival 2023: la data

Diodato parteciperà al Lucca Summer Festival 2023 come special guest: ecco la data dell’esibizione dell’artista pugliese.

Al Lucca Summer Festival 2023 ci sarà spazio anche per Diodato. Il grande cantautore pugliese, ex vincitore di Sanremo e da anni ormai punto di riferimento per la musica d’autore in Italia, salirà sul palco della prestigiosa kermesse toscana come special guest di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo importante appuntamento in programma nel pieno della prossima estate.

Diodato Special Guest al Lucca Summer Festival 2023

La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario per tutti gli appassionati della grande musica dell’artista nativo di Aosta, ma originario di Taranto, è il 28 luglio 2023. Il cantante di Fai rumore presenterà alcune nuove canzoni del suo ultimo elegante album, prima di lasciare spazio all’energia di un artista amato in tutto il mondo.

Diodato

Il live di Diodato sarà infatti l’antipasto prima dell’arrivo sul palco di Robbie Williams, grande protagonista di una data del festival che si tiene ogni anno davanti alle Mura Storiche di Lucca. I biglietti per poter assistere a questo doppio grande evento sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il summer tour di Diodato

Mentre è in corso il tour primaverile, Diodato è atteso anche in estate da molti concerti in tutta Italia per promuovere il suo ultimo disco Così speciale. Partirà il 15 giugno dal Medimex di Taranto, per poi proseguire al Moon in June di Perugia il 18 giugno.

Dopo qualche settimana sarà protagonista a Carpi il 3 luglio, a Bard (Aosta) il 22 luglio, a Napoli il 26, a Roma il 27, prima del grande appuntamento di Lucca e poi il 30 del concerto ad Alba (Cuneo). Ad agosto si esibirà poi a Udine, il 6, a Catania il 26 e a Palermo il 27. Una grande chiusura per un tour atteso da migliaia di fan in tutta Italia.