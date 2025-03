DIODATO: Quindici Concerti nei Festival Italiani [Info e Biglietti]

Dopo il successo del tour teatrale sold out, Diodato torna dal vivo con quindici concerti nei principali festival italiani, portando la sua musica in luoghi suggestivi del Paese per un’estate ricca di emozioni. Le date del tour iniziano il 24 maggio a Milano, in occasione del MI AMI FESTIVAL, e proseguono il 27 giugno a Trento durante il Trento Live Fest. Il 28 giugno, Diodato si esibirà all’Anfiteatro Romano di Susa per Borgate dal Vivo. Successivamente, il 12 luglio, si esibirà all’Arena del Mare di Genova, seguito il 18 luglio dal Parco Mediceo di Pratolino a Firenze per il Musart Festival. Il 20 luglio il concerto si terrà al Belvedere di San Leucio a Caserta per “Un’estate da Belvedere”. Il tour continuerà il 25 luglio in Piazza Garibaldi a Cervia e il 2 agosto al Foro Boario di Ostuni per il Locus Festival. La tappa successiva sarà il 3 agosto al Fossato del Castello di Barletta per l’Oversound Music Festival. Diodato si esibirà anche il 9 agosto al Teatro di Verdura di Palermo per il Dream Pop Fest e il 14 agosto allo Sferisterio di Macerata. Le ultime date del tour includeranno il Palazzo Te di Mantova il 30 agosto, Piazza dei Signori a Vicenza il 4 settembre, Piazza della Loggia a Brescia il 5 settembre e infine, il 11 settembre, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma per il Roma Summer Fest. Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale di Diodato e i suoi profili social.