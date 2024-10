DIODATO: Concerto a Milano – Scaletta e Biglietti per Questa Sera

Questa sera, 6 ottobre, Diodato si esibirà al Teatro Arcimboldi di Milano nell’ambito del suo tour teatrale, iniziato recentemente al Teatro Petruzzelli di Bari, sold out. Durante il live, il cantautore ha presentato il suo nuovo singolo “Un Atto Di Rivoluzione”, che esplora il significato dell’azione e il ruolo dell’artista in tempi di tumulto sociale e conflitti. Diodato riflette sull’importanza di condividere emozioni e vulnerabilità come atti di ribellione in un’epoca di indifferenza e caos.

Il tema centrale della tournée è l’emozione, alla ricerca del riconoscimento della propria umanità attraverso la musica. L’artista desidera emozionarsi e creare connessioni, raccontando storie e sentimenti. La scaletta dello show milanese non è stata confermata, ma si prevede l’esecuzione di brani celebri come “Un’altra estate”, “Ci vorrebbe un miracolo” e “Fai rumore”, oltre al nuovo singolo.

Per la direzione artistica, Diodato ha collaborato con Filippo Ferraresi, un regista esperto che ha lavorato in produzioni internazionali. Insieme hanno progettato uno spettacolo che combina elementi teatrali e musicali, creando un’atmosfera coinvolgente. L’evento promette di essere un’esperienza sensoriale, in cui il pubblico è invitato a unirsi a Diodato in un viaggio emotivo.

L’esibizione sarà caratterizzata da un mix di musica e teatro, con un impianto visivo studiato per enfatizzare l’impatto delle canzoni. L’interazione tra l’artista e la band, composta da talentuosi musicisti, arricchisce ulteriormente il concerto. Ogni canzone offre una nuova dimensione al viaggio emotivo e sensoriale proposto da Diodato.

Il tour si snoda in diverse città italiane, con date già sold out a Bari, Lecce, Mestre e Milano. Altre tappe comprenderanno Roma, Napoli, Palermo e Firenze. Le date del tour proseguiranno fino a novembre 2024.

Diodato invita il pubblico a riscoprire la bellezza delle piccole cose e a mantenere vivo il contatto con le proprie emozioni, resistendo all’indifferenza. La sua arte, quindi, diventa un potente strumento di connessione e riflessione in un mondo in continuo cambiamento.