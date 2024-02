Diodato: "Brutti fischi a Geolier ma non c'entra il meridione" – Video

Brutti i fischi a Geolier ma l’antimeridionalismo non c’entra. Così Diodato, in conferenza stampa, parla dei fischi a Geolier arrivato primo nella serata duetti a Sanremo 2024. “Qualche cretino che scrive qualche cretinata c’è sempre – dice l’artista – perché se la gara era tra Angelina e Geolier allora non credo c’entri niente la questione meridionale anche perché non credo che Angelina sia di Milano”.

“Succede spesso che un pubblico in sala possa percepire delle cose in maniera molto forte e in maniera diversa dal pubblico a casa” spiega Diodato che aggiunge: “Ora io ho visto solo la parte in tv ed è brutto sentire dei fischi ma non credo c’entri il meridionalismo”.

A questo festival, fatto in prevalenza di canzoni ritmate pronte a diventare tormentoni, Diodato rappresenta sicuramente la quota d’autore: “Credo che la musica d’autore sia molto rappresentata nel nostro paese e ci sono colleghi che fanno numeri enormi e riempiono palazzetti e stadi. C’è spazio e credo che ci sia un pubblico che vuole quella musica lì. Non credo che il festival decreti la fine o una mancanza di qualcosa”.