“Quello del portiere è un ruolo di responsabilità, di concretezza, di prevenzione, un qualcosa a parte rispetto agli altri calciatori: devono lottare contro tutti e con sé stessi”. Dino Zoff, uno dei più grandi portieri della storia del calcio italiano, all’Adnkronos commenta le parole di Papa Francesco in versione ‘numero 1’. Il pontefice, in una intervista alla Gazzetta dello Sport, ha ricordato come da ragazzo giocasse in porta e della “grande scuola di vita” che questo ruolo insegna in quanto “il portiere deve essere pronto a rispondere a pericoli che possono arrivare da ogni parte”.

