Dino Giarrusso Ritorna su Mediaset: L’Ex Europarlamentare del M5S all’Isola dei Famosi

Dino Giarrusso sarà un concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza il 7 maggio su Canale 5, sotto la conduzione di Veronica Gentili. L’ex inviato de Le Iene e ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha già firmato il contratto per tornare a Mediaset dopo la sua esperienza con Le Iene, dove ha lavorato dal 2014 al 2018.

Nato a Catania l’11 settembre 1974, Giarrusso si è laureato in Scienze della Comunicazione a Siena nel 1997. Ha svolto attività di giornalista per diversi quotidiani, come La Repubblica, e ha lavorato come autore per emittenti locali. Ha anche girato spot pubblicitari, documentari e cortometraggi, collaborando con registi come Ettore Scola. La sua popolarità è aumentata durante il periodo come inviato de Le Iene.

Dopo la sua carriera televisiva, Giarrusso è approdato in politica e nel 2019 è stato eletto eurodeputato per il Movimento 5 Stelle. Tuttavia, ha lasciato il partito il 25 maggio 2022. Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi sarà composto da vari altri concorrenti, tra cui Mario Adinolfi, Chiara Balistreri, e Camila Giorgi, per citarne alcuni.

Questa edizione promette di offrire intrattenimento a grandi livelli, e l’arrivo di Giarrusso, con la sua vasta esperienza e notorietà, potrebbe rivelarsi un’aggiunta significativa al programma. Con il cast annunciato, gli spettatori sono curiosi di scoprire come si svolgerà questa nuova avventura televisiva.