Un test sulle performance linguistiche potrebbe diventare ed essere utilizzato come elemento di valutazione anticipato dell’, un marker prognostico, e darci informazioni sulle malattia in evoluzione?Sicuramente c’è un grande bisogno di sviluppare affidabili, economici e seri indicatori nella fase preclinica dell’, malattia che colpisce solo in Italia oltre seicentomila persone. Fino ad ora i sintomi precoci sono stati individuati nei disturbi della memoria dei fatti recenti e delle funzioni con cui si programmano e si eseguono compiti complessi. Ultimamente anche alcunisono stati visti esordire prima dei disturbi della. Ma minor attenzione era stata posta alle funzioni integrate complesse del linguaggio, come possibile “spia” di una futura malattia di Alzheimer con sviluppo di demenza.

Un importante studio, potremmo dire una tappa significativa, è stato pubblicato sulla rivista Eclinic Medicine (del gruppo editoriale del Lancet) e condotto con il contributo dell’IBM, Watson Reasearch Center e dalla multinazionale farmaceutica Pfizer. Si chiama analisi linguistica automatizzata, ed ha avuto bisogno di potentissimi computer per arrivare ad alcune conclusioni sulla base dell’accurata valutazione della descrizione di immagini sottoposte al paziente. Verbosità, ricchezza del lessico, numero delle parole, ripetitività delle parole, errori di ortografia, distribuzione delle parole e delle sequenze delle parole, complessità sintattica e semantica sembrano poter predisporci ad un allerta. Alla fine – dice lo studio – si potrebbe diagnosticare in anticipo l’Alzheimer sulla base dei seguenti fattori: parlata telegrafica; ripetitività; errori di ortografia. Altri elementi: uso di termini generici tipo ragazzo, ragazza, donna al posto di più specifici fratello, sorella, figlio, figlia, madre sarebbe associato ad un alto rischio di Alzheimer.

Sintomi iniziali e sospetti

«Purtroppo la malattia di Alzheimer non ha sintomi specifici», spiega il geriatra Antonio Guaita, direttore della “Fondazione Golgi Cenci” di Abbiategrasso, «cioè non sono del tutto diversi da normali difficoltà che l’età o momenti di stress possono indurre in ognuno di noi. Caso mai è il loro continuo peggioramento a mettere in allarme, il manifestarsi di nuove difficoltà anche in situazioni che dovrebbero essere usuali».

Difficoltà di memoria e di linguaggio, di per sé, non vogliono dire automaticamente demenza, sia essa Alzheimer o meno. Certo l’Alzheimer provoca un lento declino delle capacità di memoria, del pensare e del ragionamento, come indica la Federazione Alzheimer Italia . Segnali iniziali sono dimenticare informazioni ricevute di recente, dati importanti, chiedere ripetutamente stesse informazioni. Invecchiando, comunque, è normale dimenticare nomi e appuntamenti e ricordarli più tardi.

Anche gli esercizi matematici possono diventare un segnale, il calcolo diventa difficile, come la programmazione e l’orientamento, ricordarsi di una ricetta familiare o le regole di un gioco ben conosciuto. Non solo: posare oggetti in luoghi assolutamente incongrui (tipo le chiavi di casa o i calzini in frigorifero), arrabbiarsi e negare di aver perso qualcosa affermando che ci è stata rubata, maggior superficialità nel maneggiare il denaro, minor cura e igiene della propria persona e tendenza ad una chiusura in se’ stessi, diventare improvvisamente e senza motivo ansiosi, sospettosi e/o depressi sono tutti altri segnali che dovrebbero indurci ad indicarli al medico perché siano valutati.

Test online

Ma è il linguaggio una particolare “spia”, come avverte la ricerca che illustriamo, perché la parte semantica del linguaggio precocemente viene interessata al decadimento. Comunque, in caso di molteplici di questi iniziali sintomi, è importante la visita e consulenza del medico e dello specialista. Esiste, ma non ha avuto molta fortuna in Italia, un test online di autovalutazione creato dall’Università dell’Ohio: con le risposte in mano, e facendo il test nel corso del tempo per vedere i cambiamenti, si deve andare dallo specialista per una corretta interpretazione. Si chiama SAGE test, Self-Administered Gerocognitive Examination, cioè esame cognitivo geriatrico auto-amministrato.

Bastano 15 minuti per farlo: «aiuta a misurare la memoria, il linguaggio, l’orientamento, la capacità di ragionamento e calcolo. Ossia tutte quelle funzioni che progressivamente vengono meno in malattie neurodegenerative come la demenza precoce o l’Alzheimer».

Nel 2015 era stato messo a punto anche un test visivo, un videogioco di realtà virtuale, Sea Hero Quest AR: l’obiettivo era cogliere le difficoltà di orientamento spaziale, anche questo possibile precoce indicatore di malattia di Alzheimer, anche se meno precoce del disorientamento nel tempo. Se ne trova traccia su YouTube in ricerche fatte nel 2017.

La triade linguistica

Lo studio attuale (Linguistic markers predict onset of Alzheimer’s disease) ha incluso 270 persone, tra chi ha sviluppato l’Alzheimer e chi no. Sono stati fatti numerosi test e comparate le variabili linguistiche con quelle cliniche e neuropsicologiche, verificate le diversità non linguistiche come grado di istruzione, età, sesso. Ma anche analisi genetiche che riguardano la proteina plasmatica (APOE) coinvolta nel trasporto del colesterolo, che si lega alla proteina beta amiloide, il cui accumulo in placche sarebbe alla base della progressione di questa forma di demenza più diffusa in assoluto.

Ebbene: il discorso telegrafico, la ripetitività e le storpiature/errori di ortografia (o l’agrafia) sarebbero le tre caratteristiche linguistiche associate allo sviluppo dell’Alzheimer. Certamente il discorso telegrafico (struttura grammaticale quasi assente, frasi ipersemplificate, parole omesse) è un sintomo comune dell’afasia non fluente (deficit del linguaggio), qui non solo legato alla struttura grammaticale ma anche alla mancanza degli articoli determinativi (il/la, uno/a), dei verbi ausiliari (è/sono) e dell’intero soggetto. Così gli errori ortografici e la mancanza di punteggiatura.

Lo studio sulle suore

L’analisi linguistica nelle demenze non è certo una novità. Il Nun Study, studio longitudinale su un convento di suore cattoliche, già nel 2003 (su Annals of Internal Medicine) aveva posto e segnalato la questione: la “densità” linguistica, come complessità, scorrevolezza e brio, sarebbero significativi “predittori” delle sviluppo dell’Alzheimer, già nelle suore che preparavano a 22 anni la richiesta di entrare nel convento e che poi in tarda età avevano sviluppato la malattia. Insomma vi sarebbe indubbiamente una correlazione tra una scarsa capacità linguistica fin da giovani e una maggiore incidenze di declino cognitivo e sviluppo dell’Alzheimer.

Test e biomarker

Esistono vari test di diagnosi precoce con analisi del sangue, ultimo quello negli Usa di cui ha scritto Nicla Pancera su Salute . Ma così avvertono i ricercatori: «Biomarker come le analisi del liquido cerebrospinale o l’imaging del cervello e i test neuropsicologici sono utilizzati per prevedere la progressione del declino cognitivo fino alla demenza/Alzheimer.

Risultati promettenti arrivano dall’uso dell’analisi della concentrazione nel siero dei pazienti di neurofilamenti (Neurofilament light chain, Nfl) nello stadio presintomatico nell’Alzheimer familiare. Comunque tutti questi prevedono uno sforzo tecnologico e logistico e richiedono il coinvolgimento di molti specialisti». Poi aggiungono: «Semplici ed economiche prove, come i nostri risultati ipotizzano, possono assicurare uno strumento pronto per una precoce diagnosi e poter progressivamente monitorare l’Alzheimer essendo esami facilmente adattabili a piattaforme digitali remote con pazienti a basso rischio».

L’analisi linguistica, che funzionerebbe meglio di tutti i precedenti modelli e test, si basa sulla descrizione da parte del paziente di alcune illustrazioni con figure di bimbi che rubano le merendine dalla dispensa in cucina mentre la mamma sta asciugando i piatti, Cookie-theft picture. Concludono e segnalano i ricercatori: «Più alte riserve cognitive permettono ad alcuni di essere più resilienti alla patologia cerebrale di altri, in modo da compensare le disfunzioni e ritardare la diagnosi di Alzheimer (…) Simile a quanto osservato rispetto alla maggiore istruzione, abbiamo trovato che è più facile predire trasformazioni nelle donne che negli uomini, visti i cambiamenti prima dell’insorgere dei sintomi che sono più evidenti nelle donne che negli uomini».

Uno studio in corso in Italia

Il geriatra Antonio Guaita conferma l’interesse «anche se occorre dire che va considerato uno studio preliminare. Anche noi stiamo lavorando sul fronte della analisi linguistica con qualche punto di contatto con questo lavoro. Nello studio appena pubblicato sono stati usati sistemi assai complicati di machine learning – non a caso è coinvolta l’IBM – per individuare i parametri linguistici predittivi, dopo aver valutato vari criteri clinici e test per isolare un campione affidabile con diagnosi certa. Il nostro gruppo di ricerca sta studiando l’analisi della ricchezza semantica, analizzando la frase scritta durante un test di screening cui sono stati sottoposti 1300 anziani, pazienti e sani, e alcuni dati preliminari sono in sintonia con quanto emerso in questa ricerca.

Per confermare la validità di un test predittivo occorre però uno studio longitudinale, applicando il test ad un gruppo consistente che viene seguito nel corso del tempo, per verificare poi quanto ha saputo distinguere fra chi si ammala e chi rimane sano». Sul bisogno di test precoci il geriatra è molto netto: «Ai test dobbiamo chiedere quello che possono dare, né meno, né più: abbiamo bisogno di test di screening magari poco specifici ma molto sensibili. Meglio avere falsi positivi, su cui poi eseguire analisi più approfondite, che farci scappare qualcuno».

Aspettando una terapia

E mentre va avanti la ricerca sui test diagnostici precoci, le attese di pazienti, ricercatori e familiari sono tutte concentrate sull’altalenante vicenda del farmaco della Biogen Aducanumab, l’anticorpo monoclonale contro la beta amiloide che è in discussione in questi giorni al tavolo dell’ente regolatorio statunitense, l’FDA.

Dopo le delusioni di un anno fa, nuovi dati, rivisti e riorganizzati farebbero sperare in una efficacia del medicinale da somministrare in via endovenosa una volta al mese per almeno 14 mesi. Sarebbe il primo farmaco che arriverebbe sul mercato dopo 17 anni, dopo la memantina. «Bocciarlo sarebbe un disastro per la ricerca e una doccia fredda sulla comunità di familiari e malati», dicono i fautori.

Eppure vi sono diversi dubbi. «Poca trasparenza sui dati, nessuna pubblicazione peer review, come vuole una corretta prassi – spiega Guaita – Gli ultimi annunci così positivi sono legati a studi precedenti, quelli partiti già nel 2015, ma “tagliati” sulle dosi più alte, 10 milligrammi. C’è molto fermento con il partito dei dubbiosi guidato dai colleghi della Mayo Clinic: non vi sarebbero reali prove di efficacia, sul piano cognitivo non si raggiungono risultati evidenti.

Deboli le risposte scientifiche a queste osservazioni. Dall’altra parte però sembra che vi sia un’effettiva capacità del farmaco di “ripulire” il cervello dalle placche di amiloide. Ma anche qui va detto che la beta amiloide è sicuramente un trigger, un innesco, la malattia è assai complessa con molte componenti, non ultima l’azione della proteina Tau». Insomma, c’è molta strada da fare mentre pazienti e familiari, chiedetelo alla Federazione Alzheimer, non hanno tempo per aspettare. Come tutti i pazienti, sono in realtà impazienti.



mpaganel53@gmail.com