Dimmi che vuoi salvare il nostro pianeta senza dirmelo. Comincia Giacomo Moro M…

Dimmi che vuoi salvare il nostro pianeta senza dirmelo.

Comincia Giacomo Moro Mauretto: 🥩 In arte @entropyforlife , con “Se pianto un albero posso mangiare una bistecca?” ci aiuta a superare quella sensazione di impotenza, grazie a un approccio scientifico rigoroso, privo di ogni ideologia e basato sui fatti. Dobbiamo inquadrare i problemi ambientali con pragmatismo: cosa possiamo fare affinché le nostre azioni, a parità di condizioni, risultino le migliori possibili per il pianeta? In libreria e in tutti gli store online dal 18 aprile.