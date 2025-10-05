Dimissioni tacite in Italia: impatti sulla tutela lavorativa

La recente riforma introduce in Italia le dimissioni tacite, stabilendo che un’assenza dal lavoro superiore a quindici giorni venga considerata come una scelta di cessazione del rapporto lavorativo, senza alcuna necessità di manifestazione di volontà da parte del lavoratore.

Questo cambiamento rappresenta un’inversione rispetto al principio secondo cui le dimissioni devono essere espresse in modo chiaro e consapevole. In passato, il diritto richiedeva che tali dimissioni fossero formalizzate attraverso procedure specifiche, garantendo così autenticità e verifica della volontà del lavoratore. Con la nuova legge, l’assenza prolungata viene trattata come un atto unilaterale, privando il soggetto delle garanzie di autonomia contrattuale e trasformando il silenzio in una presunzione di volontà.

La riforma mira a dare certezza al datore di lavoro e a ridurre la spesa pubblica, ma crea tensione con la necessità di proteggere i lavoratori, specialmente quelli in situazioni di fragilità. La presunzione di dimissioni rischia di penalizzare coloro che affrontano difficoltà personali.

Il confronto con altre legislazioni estere evidenzia l’unicità della normativa italiana. In altri paesi, l’assenza ingiustificata non conduce automaticamente a dimissioni, ma può attivare procedure disciplinari, mantenendo così il focus sulla volontà del lavoratore.

Inoltre, le dimissioni tacite escludono l’accesso alla NASpI, aggravando la situazione dei lavoratori precari. Questo sistema crea un ciclo per cui la perdita del lavoro si traduce anche nella perdita della copertura sociale, trasformando la fragilità in responsabilità. Pertanto, si sottolinea l’urgenza di rivedere i requisiti di accesso alla protezione sociale e di introdurre verifiche sulla volontà, per garantire adeguata tutela a chi si trova in difficoltà.