Dimissioni Spano, Boccia ‘commenta’ con una Storia su Instagram

Maria Rosaria Boccia è al centro di uno scandalo che ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano dal suo ruolo di ministro della Cultura. In un post su Instagram, Boccia ha pubblicato un’emoticon di un cesto di popcorn in relazione alla notizia del passo indietro di Francesco Spano, che era il capo di gabinetto del nuovo ministro, Alessandro Giuli, successore di Sangiuliano. L’incarico di Spano è stato molto breve, durando meno di dieci giorni, dopo il licenziamento di Francesco Gilioli. Nel post, Boccia ha scelto come colonna sonora la canzone “Sogna” di Fiorella Mannoia, accentuando il tono provocatorio della sua comunicazione. Questo gesto ha suscitato reazioni e commenti nel panorama politico e culturale, richiamando l’attenzione sugli sviluppi recenti all’interno del Ministero della Cultura e sull’instabilità che sembra caratterizzare questo ambito sotto la nuova amministrazione.