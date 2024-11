“Dimissioni, siete come il Pd”, i contestatori irrompono alla Costituente M5S

Si è aperta con grande risalto l’Assemblea costituente del Movimento 5 Stelle al Palazzo dei Congressi di Roma, dove una folla nutrita ha atteso di entrare. Non appena Giuseppe Conte, presidente del movimento, ha preso la parola, un gruppo di circa venti contestatori, indossando magliette con le immagini di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, ha iniziato a protestare, lanciando slogan come “dimissioni, dimissioni”.

Malgrado il tentativo di allontanarli dal palco, i contestatori hanno continuato le proteste, sottolineando di sentirsi traditi: “Avete dimenticato tutto, siamo nati tra i banchetti, non in un teatro. Siamo nati per strada e oggi ci portano in teatro”. I cronisti hanno chiesto se fossero dalla parte di Grillo, e la risposta è stata chiara: “Noi siamo con i principi e con i valori. 70mila iscritti cancellati per avere il quorum, vergognatevi”. Un altro contestatore ha affermato che “la fine è cominciata con la scissione voluta da Di Maio”, mentre altri hanno gridato frasi come “Siete come il Pd” e “due mandati e a casa”.

Dall’interno del Movimento 5 Stelle si è reagito con calma, affermando di essere stati preparati a questa situazione, poiché i contestatori l’avevano già annunciata su Facebook. Hanno sottolineato che, nonostante le manifestazioni di dissenso, l’Assemblea rappresentava uno spazio di confronto e che tali modalità di protesta erano contrarie ai principi del M5S. Il clima di tensione ha messo in evidenza le divisioni interne del movimento, che si trova a dover affrontare le ripercussioni delle scissioni e delle critiche pubbliche dei propri iscritti. Questa Assemblea costituente si configura quindi come un momento cruciale, dove le diverse anime del Movimento si confrontano, cercando di ricompattare il gruppo mentre le contestazioni rivelano il disagio di una parte della base. Il futuro del Movimento 5 Stelle appare incerto di fronte a contestazioni interne e sfide esterne, in un contesto politico sempre più complesso.